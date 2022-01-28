За слив нечистот владелица ассенизаторской машины в Саратове заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-служба минприроды по Саратовской области.

25 января из ГИБДД в региональное минприроды поступила информация о владелице ассенизаторской машины. Судя по видео, опубликованном в СМИ 17 января, автоцистерна сливала нечистоты на землю на территории поселка Изумрудный в Саратове.

Полицейские выяснили, что машина зарегистрирована на 47-летнюю местную жительницу.

В отношении владелицы открыто административное производство. В ближайшее время ей придется встретиться с инспектором министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Гражданка уже привлекалась по данной статье в апреле 2021 года, что также может увеличить сумму штрафа.