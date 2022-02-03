Завершено расследование уголовного дела в отношении медработника, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

19 марта прошлого года врачом акушером-гинекологом ненадлежащим образом была оказана медпомощь пациентке при проведении медицинского хирургического вмешательства. В ходе проведения операции медицинский работник ненадлежащим образом выполнила свои должностные обязанности и причинила ей повреждения, относящихся к группе опасных для жизни. В результате пациентка скончалась.

Обвиняемая вину в инкриминируемом ей деянии не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.