Накануне, 21 апреля, в двух районах Саратова под колеса машин попали два пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла утром в Октябрьском районе. 31-летняя водитель «Hyundai» сбила 37-летнего мужчину на улице Рабочей, 157.

Другая случилась в Кировском районе в шесть вечера на проспекте 50 лет Октября. 72-летний пенсионер за рулем «Нивы» наехал на 22-летнюю девушку напротив дома 9 по улице 50 лет Октября.

Двоих пострадавших доставили в медицинские учреждения.