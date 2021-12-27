В Саратове восемь человек получили обморожения за минувшие выходные.

Их госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и сейчас оказывают необходимую медпомощь. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Еще трое жителей областного центра получили уличные травмы из-за падения на льду. Сообщения об этом поступили в службу скорой медицинской помощи города.

Двое из пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, один человек получил помощь в условиях травмпункта.