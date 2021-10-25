В рамках расследовании уголовного дела коррупционной направленности в качестве подозреваемых задержан генеральный директор акционерного общества.

Об этом сообщает 25 октября СУ СК по Саратовской области.

В период с 1 января 2017 года по 31 августа 2020 года генеральный директор АО «Саратовский полиграфический комбинат» Александр Калашников и заместитель директора по логистике Николай Кузюткин частями получили взятку в общей сумме не менее 1 597 956 рублей. Деньги предназначались за отбор компании в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату, — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в период с 29 ноября 2016 года по 31 мая этого года они также получили от работника ООО не менее 2 318 000 рублей в качестве взятки за аналогичное содействие.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.