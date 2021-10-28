Следователями возбуждено уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли двое пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

26 октября вечером мужчина, за рулем «Volkswagen Polo», проехал на регулируемом пешеходном переходе по улице Чернышевского на зеленый свет. Он сбил двух пешеходов, они погибли на месте.

После совершения ДТП злоумышленник скрылся. Полицейские установили личность подозреваемого. 23-летнего водителя задержали, он находится под стражей.

По версии следствия, на момент совершения ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, ездил без прав.