Сегодня, 9 ноября, в Саратове задержан депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Об этом он сообщил в видеозаписи на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, при задержании возле областной думы к нему применили физическую силу и собираются везти в суд.

По словам депутата, действия сотрудников полиции незаконны, а предлог для его задержания надуман.

Ему хотят вменить хулиганство. Речь может идти об инциденте на избирательном участке №64 в день выборов 17 сентября, когда он устроил скандал, закончившийся приездом скорой помощи.