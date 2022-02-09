Сотрудниками Приволжского ЛУ МВД России на транспорте по Саратовской области задержан подозреваемый, сообщивший о ложной угрозе на железнодорожном вокзале Саратова.

Напомним, вокзал был эвакуирован на днях из-за сообщения об угрозе. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на вокзале станции Саратов якобы находится предмет, представляющий опасность. Проведенной проверкой подозрительных предметов не обнаружено.

Задержан подозреваемый, совершивший анонимный звонок. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в дежурную часть. Им оказался неоднократно ранее судимый 39-летний житель Саратовской области. Установлено, что

злоумышленник совершил звонок из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении.

За данное деяние законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.