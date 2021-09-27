В Саратове задержаны сотрудники двух муниципальных учреждений, занимающиеся продажей мест на кладбищах, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мошенники требовали от граждан деньги за выделение мест под захоронение на кладбищах города. Напомним, что по закону они выделяются бесплатно. На удочку мошенников попалось несколько десятков человек.

Также в полицию поступили данные о вымогательстве. Один из муниципальных служащих требовал от предпринимателя, торгующего ритуальными принадлежностями возле кладбища крупную сумму денег.

Сотрудники полиции выявили незаконные действия и задержали шестерых сотрудников двух муниципальных учреждений. Произведен обыск по местам их работы и проживания, в сумме у них нашли и изъяли более 14 миллионов рублей, а также оргтехника, средства связи, документы, доказывающие преступления. Заведено уголовное дело.