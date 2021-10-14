Суд признал 36-летнего саратовца виновным в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

3 марта мужчина находился в квартире дома по улице Заречной Саратова. Вечером с работы вернулась его 42-летняя сожительница и предъявила ему за то, что он пьян. В ответ на это мужчина нанес ей удар локтем в область головы.

После этого он нанес женщине удар кулаком в область подбородка и выпроводил ее в общий коридор, заперев при этом дверь. Спустя некоторое время, он пустил ее обратно, при этом ссора продолжилась. Тогда мужчина повалил женщину на кровать и принялся душить.

Осознав, что он убил ее, мужчина вынес тело на балкон, после чего позвонил ее родственникам и сообщил о случившемся. Потом он покинул место происшествия и решил скрыться от полиции, уничтожив свой паспорт.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.