Сегодня утром, 12 января, в Саратове из-за обильных осадков сложилась сложная
дорожная ситуация. Перевозчики, работающие на городских автобусных маршрутах, сообщили о плановом выпуске машин, уточнили в администрации.
Утром задержки наблюдались в Князевке и на улице Романтиков. Сейчас
коммунальные службы расчищают проезд по маршруту следования автобуса
№22 в поселок Увек.
Также зафиксированы сбои в движении электротранспорта. Так, из-за ДТП
машин на сетях временно не ходил трамвай №9. Неисправности вагона стали
причиной задержек на трамвайных маршрутах №6 и №11. Из-за проблем с контактной сетью задержалось движение троллейбусов №5, 5А и 109, сейчас оно восстановлено.
Также в администрации уточнили, что в связи с заторами на дорогах увеличены интервалы движения общественного транспорта.