Сегодня утром, 12 января, в Саратове из-за обильных осадков сложилась сложная

дорожная ситуация. Перевозчики, работающие на городских автобусных маршрутах, сообщили о плановом выпуске машин, уточнили в администрации.

Утром задержки наблюдались в Князевке и на улице Романтиков. Сейчас

коммунальные службы расчищают проезд по маршруту следования автобуса

№22 в поселок Увек.

Также зафиксированы сбои в движении электротранспорта. Так, из-за ДТП

машин на сетях временно не ходил трамвай №9. Неисправности вагона стали

причиной задержек на трамвайных маршрутах №6 и №11. Из-за проблем с контактной сетью задержалось движение троллейбусов №5, 5А и 109, сейчас оно восстановлено.

Также в администрации уточнили, что в связи с заторами на дорогах увеличены интервалы движения общественного транспорта.