Саратовчане опасаются пандемии в регионе. В соцсетях публикуют фото запасливых горожан.

В Заводском у одного из домов заметили пару, которая заносит в подъезд несколько упаковок с рулонами туалетной бумаги и пакеты с продуктами.

Пока в области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Но бдительные саратовцы иначе смотрят на ситуацию и решают запастись заранее, на случай распространения инфекции и объявления карантина.

Напомни, что Валерий Радаев несколько часов назад побывал в энгельсской «Ленте», где не обнаружил дефицитных товаров.