Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове загорелось кафе «Алладин» РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Саратове загорелось кафе «Алладин» По Новости Саратова - 26.12.2021 42 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодняшней ночью в Саратове загорелось кафе «Алладин». Пламя вспыхнуло в здании на улице Чернышевского. Загорелась вывеска, ее куски начали падать вниз. К счастью, около заведения никого не было и никто не пострадал. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Грузовая «ГАЗель» загорелась в Саратове на Московском шоссе Новогоднюю елку сдуло ветром в парке Саратова Вольские водители развели свинарник на остановке ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове загорелось кафе «Алладин» Новости Саратова - 26.12.2021 0 Сегодняшней ночью в Саратове загорелось кафе "Алладин". Пламя вспыхнуло в здании на улице Чернышевского. Загорелась вывеска, ее куски начали падать вниз. К счастью, около заведения никого не... Грузовая «ГАЗель» загорелась в Саратове на Московском шоссе 25.12.2021 Новогоднюю елку сдуло ветром в парке Саратова 25.12.2021 Вольские водители развели свинарник на остановке 25.12.2021 Пассажирский автобус в Саратове протаранил легковой автомобиль 25.12.2021