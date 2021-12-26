Сегодняшней ночью в Саратове загорелось кафе «Алладин».

Пламя вспыхнуло в здании на улице Чернышевского.

Загорелась вывеска, ее куски начали падать вниз.

К счастью, около заведения никого не было и никто не пострадал.

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