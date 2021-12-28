В Ленинском районе Саратова произошло ЧП.

На 4-й Прокатной улице вечером 26 декабря вспыхнул Nissan Qashqai.

Прибывшие пожарные потушили пламя на моторном отсеке площадью в один квадратный метр.

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