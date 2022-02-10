Следственной частью ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина, находящегося в одном из учреждений УФСИН России по Саратовской области.

По версии следствия с апреля 2020 года мужчина имеет высокий статус в криминальной среде. Свое положение в преступной иерархии он использует в целях организации незаконной деятельности.

Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками ГУ МВД.

Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование продолжается.