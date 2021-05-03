Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове закроют один из проходов на набережную РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове закроют один из проходов на набережную По Новости Саратова - 03.05.2021 140 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове из-за строительных работ будет закрыт проход на набережную — на участке от Провиантской улицы до Бабушкиного взвоза. Об этом сообщили в мэрии. Ограничения продлятся с 4 мая до 15 августа. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Два района Саратова остались без воды В Саратовской области причислили к лику героев известного экстремиста Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Два района Саратова остались без воды Новости Саратова - 03.05.2021 0 Сегодня, 3 мая, в Ленинском и Заводском районах Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО "КВС". До 20:00 не будет воды на улице... В Саратовской области причислили к лику героев известного экстремиста 03.05.2021 Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Саратовом 03.05.2021 Саратовец выпил и забил до смерти приятеля чашкой и бутылкой 03.05.2021 Под Саратовом могут построить гостиницу для летчиков 03.05.2021