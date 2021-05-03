В Саратове из-за строительных работ будет закрыт проход на набережную — на участке от Провиантской улицы до Бабушкиного взвоза. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения продлятся с 4 мая до 15 августа.

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