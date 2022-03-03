Сегодня, 3 марта, в торговых центрах Саратова закрылись магазины шведской марки одежды H& M. В витрине магазина для посетителей размещено объявление, что магазины закрыты по техническим причинам.

Ранее компания объявила, что приостанавливает все продажи в России из-за военной спецоперации страны в Украине.

— Все магазины H& M, физические и интернет-магазин, будут закрыты до дальнейшего уведомления. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию и благодарны нашим преданным коллегам и покупателям, — говорится на сайте компании.