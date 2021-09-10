В Саратове закрылся строительный рынок, незаконно расположившийся в охраной зоне под линиями электропередач. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП по Саратовской области.

Суд постановил, что на участке под ЛЭП запрещено складировать строительный товары и вести торговлю, так как в случае обрыв провода приведет к гибели находящихся там людей и испортит находящееся там имущество.

Собственница рынка не остановила деятельность рынка. Судебные приставы рассказали ей о возможных последствиях и принудительных мерах, грозящих ей, если рынок продолжит работу.

В итоге рынок был закрыт, зону под ЛЭП освободили.