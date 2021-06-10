В Саратове еще один ковидный госпиталь возвращается к плановой работе. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Он уточнил, что новая инфекция лабораторно подтверждена у 953 человек, которые находятся в соответствующих учреждениях. Пневмония диагностирована у 1,122 тысячи человек. Кислородную поддержку получают 412 граждан. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 112 жителей, в том числе 18 — инвазивно.

Из 1470 коек в госпиталях свободны порядка 24 процентов. В связи с этим принято решение закрыть стационар на базе 12-й больницы и направить работу врачей и персонала на основной профиль деятельности.

— Это крайне необходимо, чтобы возобновить плановую госпитализацию по сердечно-сосудистым заболеваниям и неврологии, — пояснил чиновник.