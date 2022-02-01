Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове закрывают катки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове закрывают катки По Новости Саратова - 01.02.2022 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из-за погоды в Саратове снова не будут работать катки. Об этом сообщили в мэрии. Пока остается ждать похолодания и новой заливки льда. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовца обвиняют в избиении жены до смерти В Саратове на Азина полыхал приют для животных Известного саратовского адвоката подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовца обвиняют в избиении жены до смерти Новости Саратова - 01.02.2022 0 Жителя Саратова обвиняют в избиении жены до смерти. 54-летнюю женщину доставили в больницу 26 января из частного дома на 6-м Базальтовом проезде. Она скончалась от многочисленных... В Саратове на Азина полыхал приют для животных 01.02.2022 Известного саратовского адвоката подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей 01.02.2022 В селе под Саратовом сгорел дом 01.02.2022 Ростовец прикинулся саратовцем и теперь ждет суда 01.02.2022