Польская компания LPP закрыла все свои магазины на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС.

В частности, закрылись брендовые магазины «Reserved» и «Cropp». Данные магазины располагались в Саратове в ТЦ «Триумф Молле».

По сообщению «Интерфакс», с российского рынка уходят бренды «House», «Mohito» и «Sinsay». В Саратове «SinSay» располагается в ТЦ «Мой Новый», «Форум» и «Хэппи Молл».

Сегодня очевидцы прислали фотографии закрытых магазинов в «Триумф Молле» в телеграм-канал «Саратов: Открылось/Закрылось».

В торговом центре уже закрыли «Cropp», «Reserved» и «House».