На пересечении Волжской и Соборной в Саратове закрывается популярный магазин косметики «Л’Этуаль».

Об этом сообщает паблик «Говорит Саратов» в соцсетях. 

На проспекте Столыпина магазин, по предварительным данным, продолжит работу.

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