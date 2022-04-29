Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове закрывается магазин косметики «Л’Этуаль» на Волжской РубрикиНовости Саратова В Саратове закрывается магазин косметики «Л’Этуаль» на Волжской По Новости Саратова - 29.04.2022 125 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На пересечении Волжской и Соборной в Саратове закрывается популярный магазин косметики «Л’Этуаль». Об этом сообщает паблик «Говорит Саратов» в соцсетях. На проспекте Столыпина магазин, по предварительным данным, продолжит работу. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев ожидает сухая и прохладная погода на майских праздниках Николай Панков: Обсудим с жителями Юбилейного все этапы строительства пристройки к школе Михаил Исаев: Народному артисту СССР Юрию Симонову вручен знак Почетного гражданина Саратова ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев ожидает сухая и прохладная погода на майских праздниках Новости Саратова - 29.04.2022 0 Саратовцам рассказали о погоде на майские праздники. Синоптики регионального Гидрометцентра заявляют, что в регионе будет прохладно. Похолодание ожидается с 30 апреля по 4 мая... Николай Панков: Обсудим с жителями Юбилейного все этапы строительства пристройки к... 29.04.2022 Михаил Исаев: Народному артисту СССР Юрию Симонову вручен знак Почетного гражданина... 29.04.2022 Саратов получит более 600 млн рублей на пристройку к школе 29.04.2022 В Саратове закрывается магазин косметики «Л’Этуаль» на Волжской 29.04.2022