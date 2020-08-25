26 августа 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Запуск первого в Саратове 3D путеводителя».

Спикеры:

Наталья Шустикова, референт отдела государственного регулирования туристской деятельности комитета по туризму Саратоовской области;

Сергей Коваленко и Максим Барыльников, авторы проекта «Welcome to Саратов».

Начало мероприятия — в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».