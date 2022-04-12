В Саратове заработали ежедневные ярмарки по продаже овощной продукции. Об этом сообщает городская администрация.
Режим работы ярмарок: с 8:00 до 20:00. Овощные палатки размещены по следующим адресам:
-Волжский район
ул. им. Чернышевского, 169 – Бабушкин взвоз
-Заводской район
просп. Энтузиастов – улица Пензенская
просп. Энтузиастов, 31
-Кировский район
ул. Большая Садовая, 168/174 – улица Московская
-Ленинский район
просп. Строителей, 21
1-й проезд Строителей, 2
ул. Ипподромная, 17
ул. Гвардейская, 20
ул. Тархова С.Ф., 18
-Октябрьский район
ул. Большая Садовая, 82/90
ул. 2-я Садовая, 115/121 – 2-й Детский проезд
-Фрунзенский район
ул. Шелковичная – улица Большая Садовая
ул. Советская, 95