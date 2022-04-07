В Саратове завершается подготовительный этап перед установкой стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил сегодня, 7 апреля, глава города Михаил Исаев.

Он напомнил, что в 2020 году президент Владимир Путин присвоил городу данное почетное звание за трудовой подвиг земляков в период Великой Отечественной войны. В честь этого события по указу президента в Саратове воздвигается памятный монумент по разработанному совместно с Российским военно-историческим обществом эскизу.

— Глава районной администрации Олег Курицын доложил, что в настоящее время подготовлен фундамент под стелу и бетон под пилоны, заложены элементы под коммуникации. Параллельно в Ростове готовятся к отлитию панно из бронзы самого монумента, — добавил Исаев.

Также он поручил главе районной администрации разработать концепцию благоустройства всего сквера и привести его в порядок.