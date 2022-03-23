Завершается процесс создания скульптуры Петра I. В начале апреля памятник будет готов к отправке в Саратов из города Жуковский (Подмосковье), сообщает мэр Саратова Михаил Исаев.

Также в апреле из Выборга прибудет постамент для скульптуры. Подготовительные работы по установке композиции планируется начать в конце марта.

Памятник Петру I появится в одноименном сквере в середине следующего месяца. Напомним, что благоустройство общественного пространства стало возможно после возвращения в собственность муниципалитета земельного участка напротив речного вокзала.