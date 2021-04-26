Фонд развития кино «Сарфильм» завершил производство полнометражного игрового художественного фильма «Саратовские переборы». Об этом сообщили в минкульте региона.

В картине снимается заслуженный артист России Виктор Мамонов, Валерий Ерофеев, Михаил Авилов, Вячеслав Максюта, Артём Чеботарёв, Андрей Табояков и другие.

Она основана на реальных событиях, которые происходили в Саратове с конца 19-го века до середины 20-века. Она повествует о судьбах «мукомолов-миллионщиков» братьев Шмидт. Старший, оставшись в Саратове, стал жертвой революционных событий прошлого столетия, а сын младшего брата, рождённый в Германии, получив офицерский чин перед Великой Отечественной войной на родине предков, возвращается снова в республику немцев Поволжья уже в разгар войны с неудавшимся десантом, приведшим героя в саратовский лагерь военнопленных.

Основные съемки прошли в знаковых историко-культурных объектах города, в числе которых дом-музей Чернышевского, особняк Шмидта и другие.

Премьера пройдет 30 апреля в 18:30 в артели «Русский дом» на Усть-Курдюмском шоссе, 27. Перед показом можно будет пообщаться со съемочной группой.