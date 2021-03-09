На площадке гребного клуба Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского состоялся заключительный домашний этап Зимнего Чемпионата Студенческой Гребной Лиги сезона 2020-2021.

За призовые места боролись Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, СГУ имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова.

По завершению соревнований были подведены общие результаты Чемпионата в регионе и по России.

Женская сборная ПИУ РАНХиГС одержала победу в общекомандном зачёте по итогам пяти этапов соревнований. Кроме того, женская сборная вошла в ТОП-5 лучших команд России.

Мужская сборная Президентской академии заняла третье место, уступив сильным соперникам.

Также девушки из Поволжского института управления РАНХиГС отличились и в личном зачёте. В категории «Гонки на длинные дистанции» Елизавета Мыслицкая заняла первое место в дивизионе, Анастасия Коваль – третье. В категории «Лучший спринтер» третье место получила Оксана Хомутова.

Далее участников ожидает заключительный этап – Финал Зимнего Чемпионата Студенческой Гребной Лиги сезона 2020/2021, который пройдет 27-28 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. ПИУ РАНХиГС будут представлять четверо самых результативных девушек: Оксана Хомутова, Елизавета Мыслицкая, Анастасия Коваль и Мария Пушкарёва.

— Для нашей команды это был тяжёлый сезон, который мы успешно прошли. Впереди четверку девушек ждёт самое ответственное – финал, и мы настроены на высокие результаты. Хотелось бы отметить, что в нашей сборной абсолютно все ребята пришли в греблю с нуля и уже проявили себя достойно. Мы показали высочайший результат как в Саратове, так и в России – девушки входят в пятерку лучших команд среди 30 вузов-участников, – прокомментировала итоги соревнований тренер сборной по гребному спорту Поволжского института управления РАНХиГС Арина Митякина.