В Саратове здание бывшей школы №99 отдано в федеральную собственность. Данное решение принято сегодня, 22 апреля, на заседании городской думы.

Депутаты предприняли этот шаг для сохранения бывшей школы. Два здания стояли заброшенными на пересечении Кутякова и Университетской на протяжении нескольких лет. Школа опустела из-за случившегося в ней пожара в 2013 году.

Также в государственную собственность для сохранения объекта культурного наследия передадут здание городской клинической больницы № 1 имени Гордеева.