Здание бывшей саратовской школы № 99 на улице Университетская могут в ближайшее время передать федеральному институту «Микроб».

Как сообщила глава КУИ Светлана Чеконова, институт выразил желание взять на свой баланс по сути заброшенное здание, где прежде располагалась школа.

«Микроб» намерен создать на площадях не используемого помещения центр по биологической безопасности для Всемирной организации здравоохранения, — рассказала Чеконова.

Напомним, что бывшая 99-я школа является обьектом культурного наследия. В случае передачи ее институту, который является структурной единицей Роспотребнадзора, тот будет содержать здание.

Ориентировочная стоимость здания бывшей школы, которое простаивает без ухода и ремонта около 15 лет, составляет 16 млн рублей.