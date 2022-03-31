Накануне, 30 марта, в саду «Липки» начали устранять последствия сильных порывов ветра, вызвавших падение деревьев. Об этом сообщает администрация Саратова.

Упавшие зеленые насаждения повредили крупные ветви других деревьев. Это были возрастные растения, среди которых каштан конский, ясени, липы и рябина.

Специалисты обнаружили в стволах обширные дереворазрушающие грибы. В результате деревья, потерявшие прочность древесины, не выдержали порывов сильного ветра. Соответствующее уведомление о необходимом сносе поступило в комиссию по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений.

Напомним, сегодня на заседании «зеленой комиссии» будет рассмотрен вопрос сноса аварийных деревьев и проведения плановой обрезки насаждений произрастающих на территории сада. В обсуждении примут участие эксперты в вопросе и представители общественности.