Жительница Ленинского района Саратова обратилась в полицию с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По словам 36-летней женщины, у нее пропал телефон у дома на улице Международная. Сумма ущерба составила 19 900 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления в отдел полиции была доставлена 42-летняя местная жительница. Она пояснила, что гуляла с собакой в палисаднике, увидела телефон на земле, подобрала его, после чего сдала в комиссионный магазин.

В отношении подозреваемой, ранее не имевшей проблем с законом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.