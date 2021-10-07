В Ленинском районе Саратова выявлен факт нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Было установлено, что 26-летняя горожанка по месту своего жительства фиктивно поставила на миграционный учет семью из четырех иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.