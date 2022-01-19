Следователи проверяют публикацию в СМИ, в которой сообщается о госпитализации пожилой женщины в больницу в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно данным, размещённым в СМИ, 19 января в результате схода снежной массы с крыши в Ленинском районе Саратова пострадала 54-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка.

Будет дана объективная юридическая оценка действиям или бездействиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши строения.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.