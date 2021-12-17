Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков По Новости Саратова - 17.12.2021 32 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове 47-летняя женщина притворялась соцработником и воровала деньги у стариков. Она попадала таким образом в дома жертв, известно о двух пострадавших. Остальных полиция призывает выйти на связь. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду Саратовцы ломают елки во дворах Замглавы Энгельсского района Иван Дзюбан подал в отставку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове женщина прикидывалась соцработником ради воровства у стариков Новости Саратова - 17.12.2021 0 В Саратове 47-летняя женщина притворялась соцработником и воровала деньги у стариков. Она попадала таким образом в дома жертв, известно о двух пострадавших. Остальных полиция призывает... Еще 10 человек в Саратове покалечились на льду 17.12.2021 Саратовцы ломают елки во дворах 17.12.2021 Замглавы Энгельсского района Иван Дзюбан подал в отставку 17.12.2021 Александр Бондаренко: Законопроект об организации местного самоуправления направлен на повышение эффективности... 17.12.2021