В Саратове в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка и рассказала, что у нее пропали пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам женщины, деньги она хранила дома в шкафу. По заявлению возбуждено уголовное дело.

Пенсионерка объяснила, что подозревает в краже свою 38-летнюю дочь. Для этого у нее есть веские основания. Как оказалось, у молодой женщины ребенок, ранее она была осуждена за кражу. И, к тому же, часто ссорится с матерью.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном, сказав, что взяла деньги, пока никого не было дома. Часть средств она отдала своему сыну, на другие купила еду.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.