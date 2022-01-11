В отдел полиции Ленинского района Саратова поступило сообщение представителя салона сотовой связи о факте мошенничества.

По словам заявительницы, в августе прошлого года в магазине 46-летняя женщина оформила в кредит сотовый телефон — iPhone 12.

Позже, при проверке представленных покупательницей документов, выяснилось, что паспорт является поддельным.

По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлена 38-летняя жительница города Волгоград. Ранее не судимая женщина рассказала, что приобрела паспорт на одном из сайтов, приобрела по нему телефон и в тот же день продала его неизвестным на рынке, а деньги потратила на личные нужды. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.