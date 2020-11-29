Лучшие следователи регионального следственного управления по Саратовской области привлечены к расследованию уголовного дела об убийстве матери и ребенка в Октябрьском районе Саратова, сообщает пресс-служба управления.

Вечером воскресенье, 29 ноября, в квартире одного из домов на улице Чернышевского было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

Сейчас проводится осмотр места происшествия. Оперативники полиции проводят розыск свидетелей преступления и устанавливают лиц причастных к жестокому убийству.

Расследование набирает ход.