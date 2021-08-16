Нападение на иракца произошло рядом с общежитием для иностранных студентов.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, на улице Кутякова у дома №148 в понедельник 16 августа был избит и ограблен гражданин Ирака.

По предварительной версии, араб находился в автомобиле и разговаривал с мужчиной.

Затем между ними произошла ссора: агрессивный собеседник неожиданно ударил иностранца кирпичом по голове, после чего похитил его машину.

Уточняется, что араб был госпитализирован с серьезными травмами.