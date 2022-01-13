В отдел полиции Заводского района Саратова поступило сообщение о краже от представителя сетевого магазина на Ново-Астраханском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Похищенное вытягивает в общей сумме на 64 тысячи рублей, вынесли табак и спиртное.

В отдел полиции доставлен подозреваемый – 19-летний местный житель. Полицейские установили, что мужчина также может быть причастен к совершению еще трех краж из этого же магазина, совершенных в конце прошлого года.

Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что проникал в торговую точку ночью.