В отношении начальника отдела по муниципальным закупкам возбуждено уголовное дело за помощь в победах на электронных аукционах. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, в апреле 2020 года госслужащая из корыстных побуждений обеспечивала победу юридическому лицу в электронных аукционах, проводимых администрацией одного из муниципальных районов. Таким образом чиновница безосновательно отклонила заявку второго участника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.