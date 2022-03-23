Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по муниципальным закупкам за крупную взятку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, в период с августа 2019 года по апрель прошлого года чиновница обеспечивала победу двум юридическим лицам в электронных аукционах, проводимых администрацией одного из муниципальных районов.

За данные действия злоумышленница получила взятку в общей сумме более 50 тысяч рублей в виде перечисленных денег на её банковский счёт.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и закрепляются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.