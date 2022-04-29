На прошедшем 28 апреля заседании комиссии Общественной палаты Саратовской области по экономике и предпринимательству, строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной инфраструктуре, мониторингу социально-экономического развития области председатель комиссии Елена Герчикова предложила создать в Саратовкой области хаб в рамках интегрирования усилий в сфере внешнеторговых отношений региона.

По словам общественницы, такая необходимость обсуждалась и ранее, но в существующих реалиях стала особенно острой. По ее мнению, это возможно путем создания РОИВ, выполняющего роль координационного центра. Основной задачей Центра должна стать консолидация усилий бизнеса и органов власти по созданию торгового распределительного и логистического центра Поволжья, позволяющего максимально полно задействовать логистические (транспортные, складские и пр.) возможности региона для развития внешнеторговых процессов. В свою очередь, это позволит Саратовской области оставаться экономически устойчивой. Возможности в регионе есть благодаря уникальным ресурсам области, динамично развивающейся дорожной инфраструктуре, наличию современного международного аэропорта и пр.

На заседании комиссии для поддержания усилий рассматривалась возможность создания единой цифровой платформы для оперативного взаимодействия субъектов предпринимательства региона.

Функциональным назначением будет являться оперативный обмен информацией о запросах по импорту и экспорту продукции, а также запросах из других регионов, объединение усилий саратовских транспортных компаний и бизнеса по консолидации грузов и выгодной их отправке в дружественные страны и обратно, возможность привлечения дополнительных составов и контейнеров для грузов, развитие грузовых авиаперевозок, интерактивный обмен информацией по возможностям импортозамещения товаров в рамках региона, отправки товаров на экспорт. Кроме того, от бизнеса поступает большое количество вопросов, в связи с чем возможно проведение регулярных встреч, разъясняющих возможные пути решения вопросов и поиска ответов на них. Создание центра в рамках саратовского хаба позволит открывать и поддерживать торговые представительства в ряде дружественных стран, координирующих усилия по импортно-экспортным операциям. Также возможно проведение акселераций для бизнеса в разрезе отраслей и стран с привлечением экспертов, проводящих пошаговую инструкцию по работе на международном рынке с возможным сопровождением каждой заинтересованной компании «проектным менеджером». Существенным при работе во внешнеторговом направлении для компаний является наличие юристов-международников и арбитражей, информация о которых может быть также консолидирована.

Создание такого кластера было единогласно поддержано членами Палаты, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полиной Московской, председателем совета саратовского регионального отделения «Опоры России» Натальей Панфёровой.