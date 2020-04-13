В магазины Саратовской области завезли защитные маски местного производства, сообщает минпром.

Так, сети магазинов «Гроздь» отгрузили порядка 50 тысяч средств индивидуальной защиты, выпущенные предприятием ООО «Король диванов». Маски планируется распределить по всем магазинам сети.

— В минувшую субботу ершовский предприниматель для реализации в магазинах района приобрел 10 тысяч масок производства ООО «Фармплюс», — добавили в ведомстве.

Уже 45 предприятий области перепрофилировались под выпуск защитных средств: масок, костюмов, марлевых повязок, респираторов и дезинфекторов.