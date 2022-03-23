В российских аптеках стремительно раскупают популярные импортные жаропонижающие для детей в виде сиропов. Такая информация появилась сегодня, 23 марта, в телеграм-канале главы саратовского минздрава Олега Костина.

Проблема коснулась препаратов с «парацетамолом» французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также препарата с действующим веществом «ибупрофен» от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

По словам аналитиков, продажи за первые десять недель текущего года выросли более чем на 40%. Покупают «про запас», хотя у него ограниченный срок годности.

Отмечено, что в России парацетамол в виде сиропа или суспензии производят Ивановская и Кировская фармацевтическая фабрики, компании ЭКОлаб, Атолл, Фармстандарт, Отисифарм и Биннофарм.