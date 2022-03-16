Запланирована ротация нескольких главврачей государственных учреждений здравоохранения Саратовской области. Об этом сегодня, 16 марта, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения области.

По словам ведомства, главного врача ГУЗ «Перинатальный центр» Нику Попову назначат на должность главврача Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского.

Главный врач этого учреждения – Наталия Бакал – переходит на работу руководителем Саратовской областной инфекционной клинической больницы им. Н.Р. Иванова.

Занимающий пост главврача нового инфекционного центра Дмитрий Хижняк переходит на работу руководителем Саратовской областной детской клинической больницы, главный врач которой – Михаил Свинарёв – назначается заместителем руководителя этого учреждения.

— Сегодня мы видим, что ситуация имеет тенденцию к изменению. Усилия этих руководителей будут направлены в новое русло, чтобы использовать их опыт и потенциал по укреплению медучреждений, — прокомментировал решение глава минздрава Саратовской области Олег Костин.