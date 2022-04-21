В саратовских больницах пустующими остаются лишь 30% коек для зараженных коронавирусной инфекцией. Такую статистику сегодня, 21 апреля, привел зампред правительства — министр здравоохранения Олег Костин на очередном брифинге.

По его словам, всего выделено 709 инфекционных коек, из которых свободны лишь 175. Занятыми остаются 70% от общего числа.

В настоящее время в стационарах области остаются 534 человека, у 225 из них выявлена коронавирусная пневмония, а у 177 подтвердили «COVID-19».

— Из числа больных, находящихся в стационарах, 99 получают кислородную поддержку, 12 — на ИВЛ, из них 4 — на инвазивной, — уточнил министр.

Также он выразил опасения, что в майские праздники в регионе начнется подъем заболеваемости коронавирусом.