В Саратовских больницах запретят шуметь

Категорию объектов, на территории которых требуется сохранять тишину предлагается расширить. Этот вопрос подняли на заседании регионального парламента 14 октября.

На данный момент под этот закон не попадают больницы, гостиницы и санаторно-курортные учреждения.

— Я не помню, чтобы кто-то с музыкальными колонками в больницу заперся и дискотеку устраивал. Факты были такие?, — удивился Станислав Денисенко.

Ему ответил старший помощник областного прокурора Иван Гусев, объяснив, что неоднократно были случаи, когда, находясь в больнице, люди слушали музыку из портативных колонок, кроме того были обращения из роддомов.

— Люди сейчас осознают, что право на тишину востребовано, и здорово, что прокуратура это законодательство дорабатывает, — прокомментировала ситуацию депутат Юлия Литневская.