По нацпроекту «Образование» в колледжах и техникумах продолжается создание профессиональных мастерских по стандартам WorldSkills.

В этом году будет создано 12 учебных мастерских в 6 образовательных учреждениях. Это Базарно-Карабулакский техникум агробизнеса, Балаковский политехнический техникум, Балаковский промышленно-транспортный техникум, Саратовский колоедж кулинарного искусства, Саратовский мостостроительный колледж и Энгельсский политехникум.

Мастерские будут оснащены современнейшим оборудованием и нацелены на современную профессиональную подготовку специалистов, — сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.