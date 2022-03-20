В некоторых магазинах Саратова появилось ограничение на продажу рыбы и рыбной продукции в одни руки. Об этом сообщил телеграм-канал «Открылось в Саратове».

Так, накануне, 19 марта, в нескольких точках, торгующих данными продуктами, уже появилось объявления с надписью о продаже не более 3 килограммов в одни руки. Например, такое сообщение повесили на Сенном рынке в отделе «Рыба».

Напомним, ранее оперативным штабом поддержаны предложения торговых сетей по ограничению продажи сахара в одни руки до 2 кг, так как случаи приобретения в объеме 100-150 кг уже стали нормой в сетевых магазинах.